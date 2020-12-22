Нападающий Тенерифе Фран Соль, права на которого принадлежат киевскому Динамо, помог своей команде победить Жирону в матче 19-го тура Сегунды.

Чемпионат Испании 2020/21, 19-й тур

Тенерифе – Жирона – 2:0

Голы: Уилсон, 7, Соль, 34

Удаления: Хименес, 75 – Бустос, 74

Тенерифе активно начал игру и Фран Соль имел возможность вывести команду вперед уже на первых минутах. Натиск хозяев дал результат на 7-й минуте, когда Уилсон головой переправил в ворота передачу Муньоса. А ближе к перерыву отличился Фран Соль, который замкнул прострел с фланга. Второй тайм запомнился обоюдным удалением Хименеса и Бустоса, и Тенерифе довел матч до победы.

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Благодаря этой победе Тенерифе набрал 20 очков и поднялся на 16 место, а Жирона с 28 пунктами осталась восьмой.

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