"Ми провели дуже серйозну гру, в якій побачили згуртовану команду, яка виграла всі особисті матчі з нами. Кожен раз, коли забивається гол, він особливий. Ми зробили висновки зі своїх помилок.

Соль голом допоміг Тенеріфе вибратись із зони вильоту

Я привітав голкіпера суперників, адже він зробив винятковий сейв. Я завжди кажу, що не засмучуюсь, коли втрачаю моменти, адже це знак того, що вони в мене взагалі є. У цьому матчі я спочатку влучив у стійку, а потім у мене був ще один шанс, який я реалізував. Ми вирушаємо у відпустку з гарним присмаком, перебуваючи в більш розслабленому стані.

Але на цьому все не закінчується, це лише має стати для нас поворотним моментом з точки зору бажань, амбіцій і прагнення рухатися далі. Якщо ми будемо так грати, то команда зможе показати більше і боротися за набагато більш прекрасні речі, ніж ті, за які ми боремося зараз", – наводить слова Соля офіційний сайт Тенеріфе.

Зазначимо, що нападник Динамо забив у ворота Жирони та допоміг Тенеріфе здобути перемогу (0:2). Цей гол став третім для іспанця у складі іспанської команди.

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