Соль опубликовал роман "Мадрид 2035"

Испанский легионер Динамо Фран Соль дебютировал на литературном поприще.

"Я всю жизнь писал, хотя об этом никто не знает. Примерно год назад я решился придать форму заметкам, которые писал на протяжении нескольких лет. В романе речь идет о бывшем элитном спортсмене, который проходит через ряд приключений, получает опыт от людей, с которыми сталкивается и мест, где бывает. Книга называется "Мадрид 2035", потому что я люблю этот город, а действие романа происходит в будущем.

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Теннис выступает в качестве аналога футбола. Я привнес что-то из своего опыта, так что читатель может представить себе, что некоторые вещи в романе личные. Те, кто меня знают, легко их определят. В романе нет персонажа, который непосредственно отражает меня, но главный герой задает много вопросов и чувствует много переживаний, с которыми я сталкивался в определенные моменты жизни.

Я люблю чтение как метод обучения, при этом не люблю биографический жанр. Мне нравятся реалистичные и научно-фантастические произведения. Мои любимые авторы Пауло Коэльо, Джордж Оруэлл, также Хуан Бенитес, Стивен Кинг и Артур Конан Дойл.

Писательство – всего лишь хобби, я совмещаю его с профессиональной карьерой. Я получаю хорошие отзывы, поэтому планирую объединить другие записи в еще одну историю", – цитирует Соля издание Marca.

Напомним, испанский форвард перебрался в Динамо зимой 2019-го. По неофициальной информации, киевляне заплатили Виллему II при этот переход 3,5 млн евро. В текущем сезоне Соль провел за "бело-синих" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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