Опальный форвард Динамо снова радикально сменил имидж и сделал многозначительное послание

Фран Соль меняет прически даже чаще, чем забивает голы за Динамо. Форвард, который все реже получает шансы в киевском клубе, считает, что заслуживает большего.

Испанец, которого очень хотел прежде всего Александр Хацкевич, но после травмы плеча прекратил доверять и сам белорусский тренер. Фран Соль может получать примерно 1 миллион евро в Киеве, хоть Игорь Суркис горячо опровергал эту неофициальную информацию, которая пошла из нидерландских СМИ. Может, действительно преувеличение, но мотивация президента понятна в любом случае – в коллективе не так много миллионеров, а тут человек, который забил 1 гол и дважды помог отличиться партнерам, проведя 591 минуту за сезон во всех турнирах и лишь 16 после возобновления Премьер-лиги.

Соль объяснил причины своих неудач в Динамо

За период карантина воспитанник Реала набрал приличную гору мышц. Партнер Беньямин Вербич даже отметил это в комментариях под его фото в Инстаграми, проявив свое знание испанского: "El fuerteee" (в переводе силач).

"Потому что сила никогда не является слабостью", – после 7-го поражения его команды в сезоне УПЛ Соль загадочно подписал очередное видео своих напряженных тренировок. В разговоре с мадридской газетой AS перед рестартом чемпионата Украины Фран заверил, что забил бы много голов в Примере.

Неудивительно, что он лайкнул и комментарий болельщика Динамо: "Почему не было в игре с Десной? Вас не хватало". Интересно, что испанский нападающий стал единственным, кто поехал в Чернигов, но не попал в заявку. Хотя сейчас всех форвардов киевского клуба принято беспощадно критиковать после любого упущенного момента, прощая аналогичные ошибки всем остальным.

На фоне недоверия от тренерского штаба Алексея Михайличенко Соль решил еще и прическу существенно обновить.

А потом еще и немного ударился в буддизм. Похоже, в такой тяжелой ситуации, когда практически ничего не получается в играх за Динамо, философия и цитаты Далай Ламы подходят максимально: "Что меня удивило в западном человеке? Сначала он жертвует своим здоровьем для того, чтобы заработать деньги. Потом тратит деньги на восстановление здоровья. При этом он настолько беспокоится о своем будущем, что никогда не наслаждается настоящим. В результате он не живет ни в настоящем, ни в будущем. Он живет так, как будто никогда не умрет, а умирая, сожалеет о том, что не жил".

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