Соль опублікував роман "Мадрид 2035"

Іспанський легіонер Динамо Фран Соль дебютував на літературній ниві.

"Я все життя писав, хоча про це ніхто не знає. Приблизно рік тому я зважився надати форму нотаткам, які писав протягом кількох років. У романі йдеться про колишнього елітного спортсмена, який проходить через низку пригод, отримує досвід від людей, з якими зустрічається, і місць, де буває. Книга називається "Мадрид 2035", тому що я люблю це місто, а дія роману відбувається в майбутньому.

Соль знову радикально змінив імідж – форвард Динамо опублікував багатозначне повідомлення

Теніс виступає у якості аналога футболу. Я привніс щось зі свого досвіду, так що читач може уявити собі, що деякі речі в романі особисті. Ті, хто мене знають, легко їх визначать. У романі немає персонажа, який безпосередньо відображає мене, але головний герой ставить багато питань і відчуває багато переживань, з якими я стикався у певні моменти життя.

Я люблю читання як метод навчання, при цьому не люблю біографічний жанр. Мені подобаються реалістичні і науково-фантастичні твори. Мої улюблені автори Пауло Коельо, Джордж Оруелл, також Хуан Бенітес, Стівен Кінг і Артур Конан Дойл.

Письменство – всього лише хобі, я поєдную його з професійною кар'єрою. Я отримую хороші відгуки, тому планую об'єднати інші записи у ще одну історію", – цитує Соля видання Marca.

Нагадаємо, іспанський форвард перебрався в Динамо взимку 2019-го. За неофіційною інформацією, кияни заплатили Віллему ІІ за цей перехід 3,5 млн євро. У поточному сезоні Соль провів за "біло-синіх" 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі.

Олександрія – Динамо: анонс матчу УПЛ