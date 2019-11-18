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Соль объяснил, почему получает мало игрового времени в Динамо

22:16 65 Читати українською
Соль объяснил, почему получает мало игрового времени в Динамо
Фран Соль / ФК Динамо

Испанский форвард Фран Соль объяснил, почему получает мало игрового времени от главного тренера Динамо Алексея Михайличенко.

"Конечно, мы с Михайличенко говорили о моем игровом времени. Уважаю его решение. Я должен работать еще больше, чтобы показать, на что способен. В Динамо большая конкуренция на позиции нападающего. Я хочу играть, но Беседин и Родригес тоже хотят играть", – цитирует Соля официальный сайт Динамо.

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Отметим, что Соль в текущем сезоне сыграл 10 матчей за Динамо во всех турнирах и не забил ни одного мяча. Артем Беседин и Жерсон Родригес имеют в своем активе 6 голов в 16 матчах и 2 в 10 соответственно.

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Жерсон Родригес Жерсон Родригес Артем Беседин Артем Беседин Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Фран Соль Фран Соль
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