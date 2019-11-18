"Беседин шокировал Маракану". Сербские СМИ – о холодном душе, уроке от своих фанов для украинцев и любви к Шевченко

Сборная Украины вырвала у Сербии результативную ничью (2:2) в последнем туре квалификации к Евро-2020. Сербская пресса критикует свою сборную и ставит пустую белградскую Маракану в пример Арене Львов.

Mozzartsport: Бе(н)седин на конец

Самое популярное спортивное издание Сербии в заголовке обыгрывает фамилию главного героя матча Артема Беседина и название известного в стране транквилизатора "Бенседин". Форвард успокоил любые порывы друзей России хвастаться реваншем за львовский позор.

"Провал начался с Украины и завершился Украиной. Сборная Сербии держала в руках победу над командой Андрея Шевченко, но получила удар в дополнительное время и бесславно завершила отбор на чемпионат Европы. Сербы дважды лидировали, но украинцы дважды камбэкали – сначала забил Яремчук, а затем резервист Беседин. Они прошли квалификацию непобедимыми.

Сербские футболисты меньше ошибались, чем в предыдущих матчах группы. Однако этого не хватило, чтобы одолеть подопечных Шевченко, для которых результат матча не имел никакого значения. Во втором тайме темп игры существенно упал, возможно, из-за информации из Люксембурга, где побеждала Португалия. Сербия сохраняла выигрышный счет, пока украинцы не создали дополнительное давление на ворота Райковича. Беседин шокировал Маракану и испортил "орлам" празднование.

Времени на отчаяние нет. Нужно быстро пережить психологический удар от упущенной победы и сконцентрироваться на плей-офф Лиги наций. Там уже не может быть никаких экспериментов и выдумок. Ставки очень серьезные – последний шанс попасть в когорту сильнейших команд Европы в финальной части турнира", – пишет адекватный Mozzartsport.

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Večernje novosti: Урок от сербских болельщиков для украинцев – никакого освистывания гимна

"Несколько месяцев назад украинцы освистали гимн Сербии во Львове, добавив к этому кучу оскорблений, но "мести" не было. Сербские фанаты дали урок Украине, прилично встретив гимн этой страны перед матчем в Белграде.

Мы устроили соперникам достойный прием. Кроме редких аплодисментов с южной трибуны, где 100 самых преданных фанов сборной скандировали "Косово – Сербия" и "Сербия – Россия", ничего другого не было слышно. До сих пор не понятно, почему во Львове на матч пришло 30 тысяч, а вчера – только 3000 ", – пишет издание в двух материалах, традиционно уделяя значительное внимание политике.

"Только пол минуты отделяли Сербию от первого исторического триумфа против Украины после 6 поражений в 6 матчах. На финише отбора "орлы" имели в кармане желаемые три очка, однако в компенсированное время Беседин своим голом оформил ничью. Еще перед этим ошеломляющим ударом стало понятно, что на Евро придется продираться в марте, ведь Португалия обыграла Люксембург.

В отличие от июньского "разрыва" с мертвой игрой во Львове, который определил судьбу Младена Крстаича, в Белграде футбол Сербии имел больше красок и смысла. Во втором тайме почти в театральной тишине Украина показала, почему завершила эту квалификацию с 6 победами и 2 ничьими. Артем Беседин воспользовался паникой в ​​нашей обороне и отправил мяч в правый угол.

Сербия в этом отборе получила два крупнейших шока от одной команды. 5 пропущенных в июне невероятно огорчили игроков и болельщиков, а вчерашний гол на 90+3, пусть он и не влиял на турнирное положение, ударил по команде Тумбаковича не меньше. Некоторые игроки обессилено упали на газон – эта картина ярко описывала чувства от упущенных шансов в других матчах квалификации", – подытожили Večernje novosti.

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"Сербия не сумела взять реванш у Украины за разгром во Львове. "Орлы" были близки к победе, но под занавес встречи пропустили решающий гол.

Любиша Тумбакович так и не нашел оптимального состава, который бы принес победу. По крайней мере, что касается обороны. Душан Тадич и Александар Митрович хорошо поработали в атаке, но все перечеркнули ошибки в защите.

Мы имеем в запасе другой вариант пробиться на Евро – через плей-офф, где сначала придется обыграть Норвегию, а затем встретиться с победителем другой пары, которую, вероятно, сформируют Шотландия и Болгария", – добавляет популярный таблоид.

В другом материале Kurir очень критически разбирает неудачу своей сборной в отборе: "Стыд и позор "орлов": Сербия хуже Люксембурга и Андорры! Найдена главная причина провала квалификации.

Сборная Сербии не прошла на Евро-2020, заняв третье место в группе с 14 очками. При этом разница мячей – 17:17! Наша команда пропустила в среднем более 2 голов за матч. Именно здесь следует искать причину провала отбора. И с Крстаичем, и с Тумбаковичем мяч постоянно влетает в наши ворота.

Для сравнения, Люксембург пропустил 16 голов! Андорра до последнего тура имела 18 пропущенных в группе с чемпионом мира Францией, но провела больше матчей, поэтому в среднем показала лучший результат, чем "орлы". Разве это допустимо, что мы сравниваем сборную Сербии с такими командами? Нет!"

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Blic: Жаль, очень жаль! Холодный душ в конце! Сербия на последней минуте упустила победу над Украиной

"Надежда умирает последней. Сколько раз мы слышали это, когда заходит разговор о сербском футболе? Слишком много! Пустые трибуны стадиона Райко Митич показали, что народ думает о своих футболистах, которые после всего еще имеют маленькую щель, чтобы пробиться на Евро. В марте в следующем году сыграем плей-офф", – пишет SportBlic.

"И что было в воскресенье? К сожалению, пустые трибуны крупнейшего стадиона страны. Мы знали, что шансов квалифицироваться мало, но это слишком... Дай Бог, чтобы там было 3000 болельщиков.

Матч стал воплощением всей квалификации и завершился холодным душем для нашей сборной. Глаза украинцев до финального свистка горели желанием бороться. Даже вратарь Пятов прибежал на последний угловой, чтобы завершить отбор без поражений. И им это удалось – мяч отскочил к Беседину, а тот пробил Райковича", – таблоид отдает должное нашим футболистам.

Sportske: Послание Шевченко, которое вдохновило всю Сербию

"Мы зря надеялись, Роналду и Беседин определили судьбу Сербии, но есть запасной ход. "Орлы" не вышли на чемпионат Европы, хотя надежда жила до последних минут", – информирует о матче издание.

Вся сербская пресса, и Sportske в частности, с восторгом растиражировала послематчевые комплименты Андрея Шевченко их сборной с пожеланиями выйти на чемпионат Европы через плей-офф Лиги наций.

"Послание Шевченко, которое вдохновило всю Сербию! Легендарный футболист имел что сказать "орлам". Андрей Шевченко пожелал команде Любиши Тумбаковича преодолеть плей-офф и оказаться на Евро".

"Шевченко всегда рады в Белграде: он хочет, чтобы Сербия прошла на Евро".

"Мистер и его класс. Восторженный поддержкой такой малого количества фанов Шевченко аплодировал трибунам Райко Митич в благодарность за достойное боление, в отличие от того, которое Сербия получила во Львове".

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