Соль похвастался своим знанием украинского языка – видео упорных уроков испанца

Нападающий Динамо Фран Соль старается как можно лучше адаптироваться к Украине, уделяя особое внимание изучению языка.

Видео старательной работы испанского форварда с репетитором опубликовал FootballHub.

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Соль практически без акцента отвечал на вопросы учителя и показал, что блестяще владеет базовыми словами для общения с украинцами. Подобное внимание Франа к нашему языку вызывает только восхищение, и остается надеяться, что другие легионеры украинского чемпионата последуют примеру игрока Динамо.

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Напомним, что Соль перешел в киевский клуб из нидерландского Виллем II в январе этого года, заключив контракт на 5 сезонов.