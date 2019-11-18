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Соль пояснив, чому отримує мало ігрового часу в Динамо

22:14 299 Читать на русском
Соль пояснив, чому отримує мало ігрового часу в Динамо
Фран Соль / ФК Динамо

Іспанський форвард Фран Соль пояснив, чому отримує мало ігрового часу від головного тренера Динамо Олексія Михайличенка.

"Звичайно, ми з Михайличенком говорили щодо мого ігрового часу. Поважаю його рішення. Я повинен працювати ще більше, щоб показати, на що здатний. У Динамо велика конкуренція на позиції нападника. Я хочу грати, але Бєсєдін та Родрігес теж хочуть грати", – цитує Соля офіційний сайт Динамо.

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Зазначимо, що Соль в поточному сезоні зіграв 10 матчів за Динамо у всіх турнірах і не забив жодного м'яча. Артем Бєсєдін та Жерсон Родрігес мають у своєму активі 6 голів у 16 матчах та 2 у 10 відповідно.

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Жерсон Родрігес Жерсон Родрігес Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Динамо Динамо Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Фран Соль Фран Соль
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