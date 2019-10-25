Соль объяснил, чего не хватает Динамо

Нападающий Динамо Фран Соль поделился мыслями относительно игры киевского Динамо.

"Чего не хватает киевскому Динамо? Времени! Дайте нам просто время. Необходимо наладить взаимопонимание. Динамо обновило состав. Я, Де Пена, Жерсон, Кадири – все мы пришли в команду недавно.

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Понятие адаптации никто не отменял. Плюс травмы, одни игроки вылетали, другие появлялись. Не было стабильности. Сейчас все возвращается. Добились серии побед, игра налаживается. Мы больше и усерднее работаем, и, думаю, вскоре наша игра станет намного привлекательнее", – рассказал Соль в интервью изданию "Футбольный клуб".

Напомним, Фран Соль перешел из Виллем II в Динамо в начале 2019 года за 3,25 млн евро. За это время испанец не сумел стать основным нападающим команды, забил лишь 2 гола (оба – еще в сезоне 2018/19) и пропустил длительный срок из-за травмы плеча.

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