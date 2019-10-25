toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ - КОПЕНГАГЕН ЛИГА ЕВРОПЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Соль объяснил, чего не хватает Динамо

22:48 67 Читати українською
Соль объяснил, чего не хватает Динамо
Фран Соль / Фото из открытых источников

Нападающий Динамо Фран Соль поделился мыслями относительно игры киевского Динамо.

"Чего не хватает киевскому Динамо? Времени! Дайте нам просто время. Необходимо наладить взаимопонимание. Динамо обновило состав. Я, Де Пена, Жерсон, Кадири – все мы пришли в команду недавно.

Соль признался, сколько зарабатывал до перехода в Динамо

Понятие адаптации никто не отменял. Плюс травмы, одни игроки вылетали, другие появлялись. Не было стабильности. Сейчас все возвращается. Добились серии побед, игра налаживается. Мы больше и усерднее работаем, и, думаю, вскоре наша игра станет намного привлекательнее", – рассказал Соль в интервью изданию "Футбольный клуб".

Напомним, Фран Соль перешел из Виллем II в Динамо в начале 2019 года за 3,25 млн евро. За это время испанец не сумел стать основным нападающим команды, забил лишь 2 гола (оба – еще в сезоне 2018/19) и пропустил длительный срок из-за травмы плеча.

"Фран Соль постійно в офсайді – як йому пасувати?": скандал між Маріуполем та Шахтарем, або Чим не сподобалося Динамо

blog_ava
Ярмоленко проти нахабного дебютанта, Рурське дербі, римейк фіналу ЛЧ – топ-матчі євровікенду
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Фран Соль Фран Соль
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
14
час
:
13
мин
Мариуполь
14:00
Колос
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук