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"Фран Соль постійно в офсайді – як йому пасувати?": скандал між Маріуполем та Шахтарем, або Чим не сподобалося Динамо

16:30 3190 Читать на русском
"Фран Соль постійно в офсайді – як йому пасувати?": скандал між Маріуполем та Шахтарем, або Чим не сподобалося Динамо
Коваленко, Марлос і Ко вирушають у Мілан / Фото ФК Шахтар
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" обговорює матчі 9 туру УПЛ з Геннадієм Орбу, екс-хавбеком Шахтаря та збірної України 90-х.

30’ Беньямін Вербіч
80’ Віктор Циганков
 
30’ Беньямін Вербіч
80’ Віктор Циганков

Шахтар – Ворскла – 4:0. Ви задоволені готовністю "гірників" до матчу з Аталантою?

– По цьому матчу важко робити якісь висновки. Перед грою у Лізі чемпіонів Шахтар провів ротацію складу. П’ятничний поєдинок можна назвати контрольним матчем із підвищеною відповідальністю. Хтось зіграв більше, хтось – менше, але всім надали ігрову практику перед візитом до Італії.

– Ваші очікування від завтрашнього матчу на Сан-Сіро? Хвилюєтеся?

– Граємо на виїзді, тож у перші 15-20 хвилин потрібно витримати пресинг від Аталанти, адже в останніх турах чемпіонату Італії наш суперник продемонстрував дуже хорошу гру.

Аталанта – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Згодом, думаю, "гірники" візьмуть м’яч під свій контроль – у складі вистачає технічних футболістів, особливо у лінії атаки. У грі Аталанти є як сильні, так і слабкі сторони. Нам потрібно скористатися своєю перевагою – швидкістю. Є всі підстави сподіватися на те, що Шахтар повернеться із перемогою.

– Динамо здобуло третю поспіль перемогу у чемпіонаті. Якими є ваші враження від гри з СК Дніпро-1?

– Перемога – це добре, але мені не сподобалося, що іноді кияни повільно розпочинали атаки, маючи при цьому двох форвардів, створили мало гольових моментів. Як правило, гості встигали сідати у свої зони, не було розриву між лініями. На мою думку, СК Дніпро-1 виглядав у цьому поєдинку достойно.

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– Ви згадали про форвардів… Статистика Франа Соля у цьому чемпіонаті – 6 матчів, 0 голів. Це наслідки травми, браку кваліфікованого плеймейкера чи проблема в іншому?

– Якщо підняти статистику, то, мені здається, Фран Соль найчастіше опинявся в офсайді. А як йому можна віддавати, якщо він постійно у положенні "поза грою"? Щодо його кондицій, думаю, більше інформації – у тренерського штабу. Але вважаю, що якби вчора Динамо грало у Лізі чемпіонів, Фран Соль у стартовому складі не вийшов би.

Динамо – СК Дніпро-1 – 2:0 – відео голів та огляд матчу

– Пенальті, яке реалізував Циганков, призначили за начебто фол проти Бєсєдіна. Як прокоментуєте цей епізод?

– Всі, хто розбирається у футболі, розуміють, що там ніякого фолу навіть близько не було.

Маріуполь – Десна – 0:4. За мотивами цього фіаско голова Федерації футболу Маріуполя жорстко звернувся до Ахметова та Палкіна із вимогою змінити керівництво азовського клубу, зокрема – звільнити Андрія Саніна… Що відбувається?

– Я ці чутки – хто звернувся, хто не звернувся – коментувати не хочу. Просто скажу по грі, погодившись із головним тренером Маріуполя, що Десна перемогла заслужено, реалізувавши свої моменти. Рахунок говорить сам за себе.

– Чи можна сказати, що завдяки Десні в українському футболі на одну міцну команду стало більше?

– Це – однозначно. Якщо ви звернули увагу, у запасі Десни вчора опинилися і Калітвінцев, і Дегтярьов. Тобто, там є можливість для ротації, є ким підсилитися. Тим паче, команда не грає на два чи три фронти, а сконцентрована на чемпіонаті України.

Олімпік – Зоря – 0:5. Команду Гомеса підкосило вилучення Ксьонза?

– Звісно, що частково вплинуло це вилучення. Вчинок Ксьонза – це просто якесь божевілля! У футбол так грати не можна. Тим паче, Кабаєв, перебуваючи спиною до воріт, особливої небезпеки не становив. Є така приказка: всі футболісти їдять один і той же хліб. Ось так стрибати обома ногами… Добре, що все обійшлося лише червоною карткою, а не важкою травмою Кабаєва. Після цього епізоду Олімпік просто розсипався. Плюс – одразу після вилучення швидко отримали перший гол…

– Карпати упродовж тижня двічі поступилися сільським командам. Якої ви думки про це?

– Мені ось це формулювання – "сільські команди" – не подобається. Прописка – це одне, але давайте не будемо забувати, що одна з цих команд грає у Прем’єр-лізі, а інша бореться за вихід в еліту. Я буквально тільки вчора дізнався, що Інгулець грав проти Карпат практично другим складом. У грі з Колосом львів'яни мали моменти, не реалізували пенальті… Що ж, потрібно через це пройти. А от якими вони вийдуть – залежить від головного тренера.

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Фальсифікації на користь Мессі, українізація Європи, жах у Карпатах і друзі Динамо: огляд футбольного тижня у мемах

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