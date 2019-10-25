Соль пояснив, чого не вистачає Динамо

Нападник Динамо Фран Соль поділився думками щодо гри київського Динамо.

"Чого не вистачає київському Динамо? Часу! Дайте нам просто час. Необхідно налагодити взаєморозуміння. Динамо оновило склад. Я, Де Пена, Жерсон, Кадірі – всі ми прийшли в команду недавно.

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Поняття адаптації ніхто не скасовував. Плюс травми, одні гравці вилітали, інші з'являлись. Не було стабільності. Зараз все повертається. Домоглися серії перемог, гра налагоджується. Ми більше і старанніше працюємо, і, думаю, незабаром наша гра стане набагато привабливішою", – розповів Соль в інтерв’ю виданню "Футбольний клуб".

Нагадаємо, Фран Соль перейшов з Віллем II у Динамо на початку 2019 року за 3,25 млн євро. За цей час іспанець не зумів стати основним нападником команди, забив лише 2 голи (обидва – ще в сезоні 2018/19) і пропустив тривалий термін через травму плеча.

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