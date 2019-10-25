Соль признался, сколько зарабатывал до перехода в Динамо

Форвард Динамо Фран Соль вспомнил, какой была его зарплата во время выступлений в Нидерландах.

"Штрафовал ли нас Суркис за безвыигрышную серию? Нет! А должен был? За что? Футбол состоит из побед и поражений. Невозможно всегда побеждать. Конечно, шесть подряд невыигранних матчей для такой команды, как Динамо, не делают чести, это стыдно. Я согласен и понимаю возмущение болельщиков. Но Реал Мадрид, бывало, проигрывал пять матчей подряд. Это игра. Все может случиться. К сожалению, я не имею права разглашать, какие штрафы прописаны у нас в контракте.

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В свое время голландские журналисты отмечали, что в Виллем II я зарабатывал 10 000 евро в месяц. На самом деле, сумма была меньше. Намного меньше.

Правда ли, что в в Динамо моя зарплата выросла в десять раз? Извините, но я не хочу говорить на эту тему", – сказал Соль в интервью изданию "Футбольный клуб".

Напомним, Фран Соль перешел из Виллем II в Динамо в начале 2019 года за 3,25 млн евро. За это время испанец не сумел стать основным нападающим команды, забил лишь 2 гола (оба – еще в сезоне 2018/19) и пропустил длительный срок из-за травмы плеча.

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