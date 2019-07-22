Соль Цель Динамо – стать лучшими в Украине и пройти в групповой этап Лиги чемпионов

Нападающий Динамо Фран Соль после проигранного товарищеского матча с Колосом (1:3) поделился впечатлениями от предсезонной подготовки его команды.

"Я очень доволен работой на сборах. В Австрии мы хорошо поработали, чтобы набрать необходимые кондиции к началу сезона.

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Все в команде положительно настроены, ведь впереди много важных матчей. Летом к нам присоединились сильные футболисты – Момо Кадири и Александр Караваев, думаю они нам помогут.

Мы будем делать все, чтобы стать лучшими в Украине и пройти в групповой этап Лиги чемпионов – это наша цель", – цитирует Соля FootballHub.

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