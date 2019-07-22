Соль: Мета Динамо – стати найкращими в Україні і пройти у груповий етап Ліги чемпіонів

Нападник Динамо Фран Соль після програного товариського матчу з Колосом (1:3) поділився враженнями від передсезонної підготовки його команди.

"Я дуже задоволений роботою на зборах. В Австрії ми добре попрацювали, щоб набрати необхідні кондиції до початку сезону.

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Всі в команді позитивно налаштовані, адже попереду багато важливих поєдинків. Влітку до нас приєдналися сильні футболісти – Момо Кадірі і Олександр Караваєв, гадаю вони нам допоможуть.

Ми будемо робити все, щоб стати найкращими в Україні і пройти у груповий етап Ліги чемпіонів – це наша мета", – цитує Соля FootballHub.

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