Соль – о будущем в Динамо: Я хочу играть и быть там, где меня любят и ценят

Нападающий киевского Динамо Фран Соль рассказал о задачах команды на остаток сезона.

"Сейчас мы еще не закончили этот сезон. Мы все должны достичь той цели, которая стоит перед нами – второе место в чемпионате Украины и путевка в квалификацию Лиги чемпионов.

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В отпуск мы уйдем в августе. И тогда будет все более понятно. Я хочу играть и быть там, где меня любят и ценят", – приводит слова Соля Marca.

К слову, Динамо проиграло борьбу за чемпионство Шахтеру и сейчас борется с Десной и Зарей за второе место. Фран Соль в нынешнем сезоне УПЛ 13 раз появлялся на поле и успел забить один гол.

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