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Соль – про майбутнє в Динамо: Я хочу грати і бути там, де мене люблять і цінують

17:10 - Читать на русском
Соль – про майбутнє в Динамо: Я хочу грати і бути там, де мене люблять і цінують
Фран Соль / фото: ФК Динамо

Нападник київського Динамо Фран Соль розповів про завдання команди на залишок сезону.

"Наразі ми ще не закінчили цей сезон. Ми всі повинні досягти тієї мети, яка стоїть перед нами – друге місце в чемпіонаті України і путівка у кваліфікацію Ліги чемпіонів.

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У відпустку ми підемо в серпні. І тоді буде все більш зрозуміло. Я хочу грати і бути там, де мене люблять і цінують", – наводить слова Соля Marca.

До слова, Динамо програло боротьбу за чемпіонство Шахтарю і наразі бореться з Десною і Зорею за другу сходинку. Фран Соль у нинішньому сезоні УПЛ 13 разів з'являвся на полі і встиг забити один гол.

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