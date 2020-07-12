Соль – про майбутнє в Динамо: Я хочу грати і бути там, де мене люблять і цінують

Нападник київського Динамо Фран Соль розповів про завдання команди на залишок сезону.

"Наразі ми ще не закінчили цей сезон. Ми всі повинні досягти тієї мети, яка стоїть перед нами – друге місце в чемпіонаті України і путівка у кваліфікацію Ліги чемпіонів.

Соль опублікував роман "Мадрид 2035"

У відпустку ми підемо в серпні. І тоді буде все більш зрозуміло. Я хочу грати і бути там, де мене люблять і цінують", – наводить слова Соля Marca.

До слова, Динамо програло боротьбу за чемпіонство Шахтарю і наразі бореться з Десною і Зорею за другу сходинку. Фран Соль у нинішньому сезоні УПЛ 13 разів з'являвся на полі і встиг забити один гол.

Динамо, Зоря і Десна гарантували собі місце мінімум у Лізі Європи – кияни точно зіграють у груповому турнірі єврокубка