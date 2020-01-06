Соболь: В Шахтере у меня вообще нет шансов – я уже три года не ездил на сборы

Конечно, у меня были шансы закрепиться в Шахтере. Меня подписали на перспективу – тогда Рац собирался уходить. Меня подписали в один период с Исмаили, но все равно Луческу мне давал шансы – я периодически выходил на замену.
При Луческу у меня была возможность закрепиться, а при Фонсеке не было никаких шансов. Я поехал на первые сборы, он сказал, как всегда, что все хорошо, но лучше пойти в аренду. Он говорил, что я не готов конкурировать. С Фонсекой я поработал всего около двух недель. Но, смотря на статистику, можно сказать, что у него на первом месте был результат, а не воспитание молодых игроков", – сказал Соболь Youtube-каналу Бомбардир.
Напомним, текущий сезон 24-летний футболист на правах аренды проводит в Брюгге. Он перешел в Шахтер в начале 2013 года из запорожского Металлурга. Ранее "горняки" отдавали его в аренду в донецкий Металлург, Металлист, Зарю, пражскую Славию и Яблонец.