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Соболь: В Шахтере у меня вообще нет шансов – я уже три года не ездил на сборы

6 января 18:31 359 Читати українською
Соболь: В Шахтере у меня вообще нет шансов – я уже три года не ездил на сборы
Эдуард Соболь / ФК Брюгге

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь, права на которого принадлежат Шахтеру, рассказал, при каком тренере мог закрепиться в составе "горняков".

"Я уже три года не ездил на сборы с Шахтером. Там вообще без шансов. Мне на сборы поехать хотя бы, чтобы тренер посмотрел. Даже когда Каштру приходил, я не ездил.

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Конечно, у меня были шансы закрепиться в Шахтере. Меня подписали на перспективу – тогда Рац собирался уходить. Меня подписали в один период с Исмаили, но все равно Луческу мне давал шансы – я периодически выходил на замену.

При Луческу у меня была возможность закрепиться, а при Фонсеке не было никаких шансов. Я поехал на первые сборы, он сказал, как всегда, что все хорошо, но лучше пойти в аренду. Он говорил, что я не готов конкурировать. С Фонсекой я поработал всего около двух недель. Но, смотря на статистику, можно сказать, что у него на первом месте был результат, а не воспитание молодых игроков", – сказал Соболь Youtube-каналу Бомбардир.

Напомним, текущий сезон 24-летний футболист на правах аренды проводит в Брюгге. Он перешел в Шахтер в начале 2013 года из запорожского Металлурга. Ранее "горняки" отдавали его в аренду в донецкий Металлург, Металлист, Зарю, пражскую Славию и Яблонец.

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