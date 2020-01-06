Соболь: У Шахтарі в мене взагалі немає шансів – я вже три роки не їздив на збори

Захисник збірної України Едуард Соболь, права на якого належать Шахтарю, розповів, при якому тренері міг закріпитися у складі "гірників".

"Я вже три роки не їздив на збори із Шахтарем. Там взагалі без шансів. Мені на збори поїхати хоча б, щоб тренер подивився. Навіть коли Каштру приходив, я не їздив.

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Звісно, у мене були шанси закріпитися в Шахтарі. Мене підписали на перспективу – тоді Рац збирався йти. Мене підписали в один період з Ісмаїлі, але все одно Луческу мені давав шанси – я періодично виходив на заміну.

При Луческу у мене була можливість закріпитися, а при Фонсеці не було жодних шансів. Я поїхав на перші збори, він сказав, як завжди, що все добре, але краще піти в оренду. Він казав, що я не готовий конкурувати. З Фонсекою я попрацював лише близько двох тижнів. Але, дивлячись на статистику, можна сказати, що у нього на першому місці був результат, а не виховання молодих гравців", – сказав Соболь Youtube-каналу Бомбардир.

Нагадаємо, поточний сезон 24-річний футболіст на правах оренди проводить у Брюгге. Він перейшов у Шахтар на початку 2013 року із запорізького Металурга. Раніше "гірники" віддавали його в оренду у донецький Металург, Металіст, Зорю, празьку Славію та Яблонец.

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