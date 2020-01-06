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Соболь: Брюгге – не бедный клуб, найти на меня 4 млн евро им под силу

6 января 15:52 366 Читати українською
Соболь: Брюгге – не бедный клуб, найти на меня 4 млн евро им под силу
Эдуард Соболь / Фото из открытых источников

Защитник сборной Украины и Брюгге Эдуард Соболь хотел бы продолжить карьеру в бельгийском клубе.

"Хуже всего в аренде то, что ты понимаешь, что это аренда. Всего лишь один год. Ты только начинаешь осваиваться, привыкать к команде, как в следующем году тебе снова надо ехать в другой клуб. Нет стабильности и это психологически давит, очень мешает развитию. Надеюсь, в этом году это прекратится.

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Цена за право моего выкупа – 4 млн евро. С одной стороны это неплохая сумма, но учитывая нынешние расценки в мире... Брюгге – не бедный клуб, думаю, им это под силу.

Пока конкретных разговоров относительно моего трансфера не было, но если учесть как обо мне отзывается тренер, как доверяет мне на поле – я надеюсь, что Брюгге меня все-таки выкупит", – сказал Соболь в программе "Бомбардир".

Напомним, Соболь принадлежит Шахтеру, но в Брюгге выступает на правах аренды. В текущем сезоне защитник сборной Украины сыграл за бельгийский клуб в 25 поединках и отдал 2 результативные передачи. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает украинца в 2,5 млн евро.

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Видеоновости Шахтер Шахтер Трансферы Украинцы за рубежом Бельгия Эдуард Соболь Эдуард Соболь Брюгге Брюгге
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