Виталий Миколенко традиционно попал в стартовый состав команды Лэмпарда, которая в прошлом туре одержала свою дебютную победу в сезоне. Матч, как и онлайн-трансляция Саутгемптон – Эвертон на "Футбол 24", стартовал в 17:00. "Ириски" активно начинают, но первый удар в игре приходит после потери Миколенко на чужой половине. Армстронг еще и эффектно пробросил мимо украинца, начав реальный голевой момент. Далее "святые" довели до другого шотландца – Че Адамса слишком напугал выход Пикфорда. Грей со штрафного издали пробил совсем рядом с верхним углом.

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Миколенко после отбора Ивоби в центре поля бросил на ход Грею. С ударом Демарая метров с 20 спокойно справился Базуну. Гуляет ветер по штрафной Эвертона в зоне Миколенко, однако Уокер-Питерс прострелил прямо на соперника. Мопе после крученой подачи Макнила с углового пробивал в баскетбольном стиле с отклонением назад. Трудновато было прошить Базуну, хоть и в пределах вратарской. Эвертон в своем стиле танцует от обороны. Саутгемптон также без блеска играет в последних матчах. Нулевая ничья – вполне закономерный результат по итогам первого тайма. Обе команды не создали и на 0,5 ожидаемого гола, хотя по одному супермоменту было.

После перерыва очень активно начал уже Саутгемптон. Лариос блестяще протянул, отдал Адамсу и забрал за собой еще нескольких соперников. Че сбросил, Арибо неотразимо пробил. Радость хозяев длилась каких-то 3 минуты. Грей навесил со штрафного, Онана уничтожил соперника на втором этаже, сбросив параллельно на пустые ворота, перед которыми легко разобрался Коуди. Серия из 3 ударов "святых". Миколенко дважды подряд блокировал, еще раз подстраховал Траховски, с ошибки которого и начался эпизод.

И тут же Макнил выводит Эвертон вперед. Украинский защитник выбил, Мопе поборолся, прошла передача Ивоби через всю штрафную, а дальше расстрельный удар дорогоценного новичка "ирисок". Грей и вышедший на замену Армстронг обменялись роскошными моментами. Еще один супершанс Адама – Пикфорд тащит! Ужасный прием Миколенко на фланге. Дарит Виталий аут хозяевам. Целых 16 ударов за 30 минут после перерыва, из них 11 в пределах штрафной площади. "Святые" стреляют почаще, а вот у "ирисок" моменты поострее.

Очередной стандарт Саутгемптона. Чалета-Цар из пределов вратарской расстреливал после паса Уорд-Прауза. Эвертон вырывается на 11 место, имея в активе 10 очков. У Саутгемптона остается 7 баллов, а это 16 строчка и лишь 3 пункта до зоны вылета.

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