Чемпионат Бельгии 2022/23, 10-й тур

Брюгге – Мехелен – 3:0

Голы: Жутгла, 37, Соболь, 53, Бьюкенен, 86

27-летний защитник пропускал сентябрьские матчи сборной Украины из-за проблем со здоровьем. Ему удалось подлечиться и главный тренер Брюгге выпустил Эдуарда на матч против Мехелена со старта.

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Ферран Жутгла открыл счет в конце первого тайма. Почти сразу после перерыва на табло засветилось 2:0. Соболь результативно выполнил штрафной с дальней дистанции. Для Эдуарда это первое результативное действие в сезоне. Да и вообще в последний раз он забивал за "черно-синих" в сентябре прошлого года – поразить удалось ПСЖ в ЛЧ.

Отметим, что до 1 октября в активе украинца в текущем сезоне было всего 247 минут в 7 поединках чемпионата Бельгии и Лиги чемпионов.

Точку во встрече с Мехеленом поставил Бьюнекен, забив на 86 минуте. Брюгге благодаря победе поднялся на третье место, набрав 22 зачетных балла.

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