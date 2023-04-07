"Если вы болеете за ПСЖ, то какие воспоминания у вас останутся? Какой след Месси оставит после себя? Ничего, ноль. Это провал? Конечно. Я все еще считаю, что Неймар – самый большой провал в истории клуба, а в отношении Месси...

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Его левая нога, его класс, его техника мы это знали. Мы все знаем его уровень. Мы видели его на чемпионате мира. У всех нас есть телевизор, мы видели, как он играл в Барсе, ему не нужно было переходить в ПСЖ, чтобы мы узнали, что он умеет отдавать передачи и забивать голы. Чем он занимался в команде? Забил несколько голов, ничего по-настоящему безумного.

В Лиге чемпионов был гол Манчестер Сити, незабитый пенальти в ворота Реала в прошлом году, а в этом году Бавария на выезде. Призрак, Каспер [персонаж из мультика] растворившийся на поле, до свидания. Спасибо, Месси. Он, наверное, один из величайших игроков в истории, я до смерти его люблю, но сейчас нам нужно попрощаться", – высказался Риоло в своем шоу на RMC.

Напомним, что Лионель Месси перешел в ПСЖ в 2021 году. За 50 сыгранных матчей в Лиге 1 он забил 19 голов и отдал 27 результативных передач. Контракт аргентинца с парижским клубом истекает летом текущего года.

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