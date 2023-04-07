"Какой след он оставит после себя? Ничего, ноль": Месси раскритиковал известный журналист
Нападающий Лионель Месси навлек гнев известного журналиста Даниэля Риоло, который утверждает, что аргентинцу не нужно было переходить во французский клуб.
"Если вы болеете за ПСЖ, то какие воспоминания у вас останутся? Какой след Месси оставит после себя? Ничего, ноль. Это провал? Конечно. Я все еще считаю, что Неймар – самый большой провал в истории клуба, а в отношении Месси...
Месси может стать одноклубником украинца – Барселона рискует остаться ни с чем
Его левая нога, его класс, его техника мы это знали. Мы все знаем его уровень. Мы видели его на чемпионате мира. У всех нас есть телевизор, мы видели, как он играл в Барсе, ему не нужно было переходить в ПСЖ, чтобы мы узнали, что он умеет отдавать передачи и забивать голы. Чем он занимался в команде? Забил несколько голов, ничего по-настоящему безумного.
В Лиге чемпионов был гол Манчестер Сити, незабитый пенальти в ворота Реала в прошлом году, а в этом году Бавария на выезде. Призрак, Каспер [персонаж из мультика] растворившийся на поле, до свидания. Спасибо, Месси. Он, наверное, один из величайших игроков в истории, я до смерти его люблю, но сейчас нам нужно попрощаться", – высказался Риоло в своем шоу на RMC.
Напомним, что Лионель Месси перешел в ПСЖ в 2021 году. За 50 сыгранных матчей в Лиге 1 он забил 19 голов и отдал 27 результативных передач. Контракт аргентинца с парижским клубом истекает летом текущего года.
Марсель не сумел обыграть Монпелье и подарил ПСЖ шанс увеличить отрыв – Малиновский провел посредственный матч