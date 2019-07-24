Соболь: Мы все верим, что сборная Украины удержит лидерство в отборочной группе на Евро-2020

Украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь поделился впечатлениями от пребывания в бельгийской команде.

"Раньше о чемпионате Бельгии в основном читал новости, особенно об украинских футболистах. Но даже из прессы понимал, что здешнее первенство очень сильное.

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Я уже раззнакомился со всеми ребятами. Они мне очень помогли быстрее усвоить тонкости местной жизни, спасибо им за это. За неполный месяц чувствую себя здесь, будто год нахожусь в коллективе. Здесь все привычно – играю слева в обороне. Экспериментов пока не было.

Практика в клубе дает больше шансов на то, чтобы попасть в национальную команду. Я это на себе прекрасно почувствовал в Яблонце. Когда начал постоянно играть в основе, то через некоторое время Андрей Шевченко снова обратил на меня внимание. Буду стараться быть стабильным и в Брюгге и помочь команде достичь как можно больше побед.

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Мы все верим, что сборная Украины удержит лидерство в отборочной группе на Евро-2020, и все для этого сделаем. В первой части квалификации наша сборная, считаю, выглядела отлично, набрав 10 очков из 12-ти возможных. Но мы понимаем, что вторая часть дистанции будет сложнее, наступает время решающих матчей, где каждое очко на вес золота", – цитирует Соболя Команда 1.

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