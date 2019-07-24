Соболь: Ми всі віримо, що збірна України утримає лідерство у відбірковій групі на Євро-2020

Український захисник Брюгге Едуард Соболь поділився враженнями від перебування у бельгійській команді.

"Раніше про чемпіонат Бельгії в основному читав новини, особливо про українських футболістів. Але навіть з преси розумів, що тутешня першість дуже сильна.

Збірна України потрапила до трійки найкращих у відборі на Євро-2020 за цікавим статистичним показником

Я вже роззнайомився з усіма хлопцями. Вони мені дуже допомогли швидше засвоїти тонкощі місцевого життя, дякую їм за це. За неповний місяць відчуваю себе тут, ніби рік перебуваю в колективі. Тут все звично – граю зліва в обороні. Експериментів поки не було.

Практика в клубі дає більше шансів на те, щоб потрапити в національну команду. Я це на собі прекрасно відчув у Яблунці. Коли почав постійно грати в основі, то через деякий час Андрій Шевченко знову звернув на мене увагу. Буду намагатися бути стабільним і в Брюгге і допомогти команді досягти якомога більше перемог.

УЄФА покарав Україну за порушення в матчі проти збірної Сербії

Ми всі віримо, що збірна України утримає лідерство у відбірковій групі на Євро-2020, і все для цього зробимо. У першій частині кваліфікації наша збірна, вважаю, виглядала відмінно, набравши 10 очок з 12-ти можливих. Але ми розуміємо, що друга частина дистанції буде складнішою, настає час вирішальних матчів, де кожне очко на вагу золота", – цитує Соболя Команда 1.

Брюгге: представлення суперника Динамо в Лізі чемпіонів – частий гість в Україні, якому перестала всміхатися Фортуна