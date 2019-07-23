Сборная Украины попала в тройку лучших в отборе на Евро-2020 за интересным статистическим показателем

Команда Андрія Шевченка демонструє вражаючу ефективність у матчах відбору на чемпіонат Європи 2020 року.

Сборная Украины попала в тройку лучших команд отбора на Евро-2020 по реализации голевых моментов, сообщает zbirna.com, ссылаясь на данные компании InStat.

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В четырех матчах квалификации "сине-желтые" создали у ворот соперников 21 голевую ситуацию и забили 8 мячей – реализация составила 38%. Это третий результат среди всех участников отбора.

Лучшую эффективность показали только сборные Англии (56) и Нидерландов (55), создав 18 и 11 моментов соответственно. Однако обе команды провели в отборе на Евро-2020 только по 2 матча из-за участия в финальном турнире Лиги наций.

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Напомним, что сборная Украины после 4 туров набрала 10 очков и уверенно возглавляет турнирную таблицу группы В. Команда Андрея Шевченко дважды победила Люксембург, один раз – Сербию и сыграла вничью с Португалией.

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