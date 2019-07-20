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УЕФА наказал Украину за нарушения в матче против сборной Сербии

10:39 279 Читати українською
УЕФА наказал Украину за нарушения в матче против сборной Сербии
Украина – Сербия / УАФ

Контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА принял решение относительно нарушений во время матча квалификации к Евро-2020 между сборными Украины и Сербии.

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

Украинская ассоциация футбола получила обвинения по 4-м пунктам и получит штраф за нарушения, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На Арене Львов, в частности, зажигали файеры, бросали предметы в направлении поля, блокировали лестницы и применяли лазерные указки. В связи с этим УАФ придется заплатить 15 250 евро штрафа за фейерверки и блокировку проходов. По другим обвинениям дело было закрыто.

Напомним, что сборная Украины разгромила сербов (5:0) во Львове благодаря дублям Цыганкова и Коноплянки, а также голу Яремчука.

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Теги
УАФ Сборная Украины УЕФА Евро-2020 Украина - Сербия Украина Украина
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