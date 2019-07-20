УЕФА наказал Украину за нарушения в матче против сборной Сербии

Контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА принял решение относительно нарушений во время матча квалификации к Евро-2020 между сборными Украины и Сербии.

Украинская ассоциация футбола получила обвинения по 4-м пунктам и получит штраф за нарушения, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На Арене Львов, в частности, зажигали файеры, бросали предметы в направлении поля, блокировали лестницы и применяли лазерные указки. В связи с этим УАФ придется заплатить 15 250 евро штрафа за фейерверки и блокировку проходов. По другим обвинениям дело было закрыто.

Напомним, что сборная Украины разгромила сербов (5:0) во Львове благодаря дублям Цыганкова и Коноплянки, а также голу Яремчука.

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