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Соболь может перейти в Ризеспор – игрок и клуб уже согласовали контракт

17:22 3 Читати українською
Соболь может перейти в Ризеспор – игрок и клуб уже согласовали контракт
Эдуард Соболь (справа) / фото: А. Осипов

Защитник Шахтера и сборной Украины Эдуард Соболь может продолжить карьеру в турецком Ризеспоре.

Турецкий Ризеспор заинтересован в подписании левого защитника Шахтера и сборной Украины Эдуарда Соболя. 23-летний игрок уже согласовал условия личного контракта, сообщает Fanatik.

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Сейчас Ризеспор ведет переговоры с Шахтером о переходе украинца. В то же время детали потенциального трансфера не уточняются – идет ли речь об аренде, или о потенциальном трансфере. К слову, Ризеспор сезон 2018/19 проведет в турецкой Суперлиге.

Шахтер, вероятно, не против отпустить защитника, который даже не поехал с командой на оба предсезонных сбора.

Напомним, сезон 2017/18 Соболь провел на правах аренды в составе Славии, с которой выиграл Кубок Чехии.

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