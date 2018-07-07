Соболь может перейти в Ризеспор – игрок и клуб уже согласовали контракт

Защитник Шахтера и сборной Украины Эдуард Соболь может продолжить карьеру в турецком Ризеспоре.

Турецкий Ризеспор заинтересован в подписании левого защитника Шахтера и сборной Украины Эдуарда Соболя. 23-летний игрок уже согласовал условия личного контракта, сообщает Fanatik.

ЧМ-2018: в вылете Бразилии обвиняют Шахтер и его игроков – беспощадная критика бразильских фанатов

Сейчас Ризеспор ведет переговоры с Шахтером о переходе украинца. В то же время детали потенциального трансфера не уточняются – идет ли речь об аренде, или о потенциальном трансфере. К слову, Ризеспор сезон 2018/19 проведет в турецкой Суперлиге.

Шахтер, вероятно, не против отпустить защитника, который даже не поехал с командой на оба предсезонных сбора.

Напомним, сезон 2017/18 Соболь провел на правах аренды в составе Славии, с которой выиграл Кубок Чехии.