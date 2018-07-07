ЧМ-2018: в вылете Бразилии обвиняют Шахтер и его игроков – беспощадная критика бразильских фанатов

Бразильцы не подбирают слова после фиаско пентакампеонов на Чемпионате мира 2018 Игрокам Шахтера Фреду и Тайсону досталось не меньше главного тренера Тите. Вспомнили и бывших "горняков".
Шахтер делегировал на Мундиаль Тайсона и Фреда, которого продали в Манчестер Юнайтед, но в заявке он по итогам выступлений в донецкой команде. Они заняли место других очень важных для бразильцев игроков, и этого Тите не простили. После вылета Бразилии с ЧМ-2018 фанаты набросились на главного тренера и... Шахтер.
Бразилия хочет продлить контракт с Тите, несмотря на вылет из ЧМ-2018
Полузащитники Тайсон и Фред, которые пробились на Кубок мира из чемпионата Украины, не сыграли в России ни минуты. Чего же тогда Тите их вызвал, задаются вопросом болельщики "селесао". Интересно, что когда фанаты говорят об искусственной "украинской квоте", они имеют в виду и бывших игроков Шахтера. Виллиан, Дуглас Коста, Фернандиньо и раньше, и тем более сейчас вызываются в сборную Бразилии чаще, чем их земляки, скажем, из Порту и Бенфики.
Даже это трио, играющее за топ-клубы АПЛ и Серии А, многие до сих пор называет игроками Шахтера. Учитывая, что тот же Ферна стал лишь вторым бразильцем в истории, кто забил гол в свои ворота на чемпионатах мира, это приобретает новое отрицательное значение. Фанаты "селесао" сетуют на то, что "горняки" активно помогают вызывать своих футболистов вместо тех, кто "больше этого заслуживает".
"Четвертьфинал, Бразилия проигрывает 0:2, а Тите выпускает Ренату Аугусту. Кто мне объяснит, почему в сборную вызвали Тайсона? Никогда украинская квота не была такой широкой".
Обозреватель ESPN считает, что главной проблемой Бразилии на ЧМ-2018 было отсутствие настоящего плеймейкера в центре поля. С ним соглашаются фаны. "Тите ни в коем случае не должен был вызвать Тайсона, травмированного Фреда и других. Артур и Пакета могли бы решить проблему. Однако у Тите тенденция работать с игроками, которых он хорошо знает по предыдущим местам работы"
"Тайсон и Фред поехали на Мундиаль просто для того, чтобы их оценили. Фред выбил себе контракт в Манчестер Юнайтед"
"Сборная Коринтианса (бывшего клуба Тите - прим. "Футбол 24") и Шахтера проиграла"
"Сборная Бразилии облажалась. Тите посмотрел на скамейку запасных и не увидел форварда-киллера. Вне заявки остались Луан, Артур, Лукас Пакета и многие другие футболисты. Но я забыл, что они ведь не футболисты Шахтера!"
"Достижения Тайсона на Кубке мира: 30 раз обнимал замененных игроков; передал 40 бутылок воды; посетил 10 туристических мест России; 180 минут играл на бубне для концентрации; забил 10 голов в FIFA"
"Это также невероятно, что Тите вызвал Фреда и Тайсона. Квота Шахтера должна быть отменена, если Бразилия хочет достичь хоть какого-то успеха в краткосрочной или среднесрочной перспективе".
"Теперь вы, ребята, понимаете, смысл вызовов? Вперед: Фреду необходимы "игры" в отборе, чтобы поехать в Англию. Тайсон хочет уехать из Украины. Паулиньо собирается вернуться в Китай, чтобы получить миллионы".
"В сборную забыли вызвать лучшего игрока Кубка Либертадорес. Может, Тите вспомнит Артура, когда тот переберется в Барселону. Или для этого ему надо в Шахтер перейти?"
"Зачем вызывали Тайсона? Команда нуждается в игроках атаки, но никто даже и не думал его выпускать".
Ответ на твит выше: "Это квота игроков Шахтера, которых необходимо вызвать".
"Тите умер, обнимая двух игроков Шахтера. Он оставил Артура вне заявки, чтобы сыграть с Фернандиньо и Габриэлем Жезус. При этом оставил Роберто Фирмино на скамейке запасных. Это ужас".
Бразилия – Бельгия – 1:2 – видео голов и обзор матча