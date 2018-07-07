ЧМ-2018: в вылете Бразилии обвиняют Шахтер и его игроков – беспощадная критика бразильских фанатов

Бразильцы не подбирают слова после фиаско пентакампеонов на Чемпионате мира 2018 Игрокам Шахтера Фреду и Тайсону досталось не меньше главного тренера Тите. Вспомнили и бывших "горняков".

Шахтер делегировал на Мундиаль Тайсона и Фреда, которого продали в Манчестер Юнайтед, но в заявке он по итогам выступлений в донецкой команде. Они заняли место других очень важных для бразильцев игроков, и этого Тите не простили. После вылета Бразилии с ЧМ-2018 фанаты набросились на главного тренера и... Шахтер.

Бразилия хочет продлить контракт с Тите, несмотря на вылет из ЧМ-2018

Полузащитники Тайсон и Фред, которые пробились на Кубок мира из чемпионата Украины, не сыграли в России ни минуты. Чего же тогда Тите их вызвал, задаются вопросом болельщики "селесао". Интересно, что когда фанаты говорят об искусственной "украинской квоте", они имеют в виду и бывших игроков Шахтера. Виллиан, Дуглас Коста, Фернандиньо и раньше, и тем более сейчас вызываются в сборную Бразилии чаще, чем их земляки, скажем, из Порту и Бенфики.

Даже это трио, играющее за топ-клубы АПЛ и Серии А, многие до сих пор называет игроками Шахтера. Учитывая, что тот же Ферна стал лишь вторым бразильцем в истории, кто забил гол в свои ворота на чемпионатах мира, это приобретает новое отрицательное значение. Фанаты "селесао" сетуют на то, что "горняки" активно помогают вызывать своих футболистов вместо тех, кто "больше этого заслуживает".

"Четвертьфинал, Бразилия проигрывает 0:2, а Тите выпускает Ренату Аугусту. Кто мне объяснит, почему в сборную вызвали Тайсона? Никогда украинская квота не была такой широкой".

A cota ucraniana nunca foi tão escancarada. — fred fagundes (@fagundes) 6 липня 2018 р.

Обозреватель ESPN считает, что главной проблемой Бразилии на ЧМ-2018 было отсутствие настоящего плеймейкера в центре поля. С ним соглашаются фаны. "Тите ни в коем случае не должен был вызвать Тайсона, травмированного Фреда и других. Артур и Пакета могли бы решить проблему. Однако у Тите тенденция работать с игроками, которых он хорошо знает по предыдущим местам работы"

Agree with the article. Arthur and Paqueta could be solutions, but Tite has a tendency to work with players he knows well from his past jobs.

Big mistake in my opinion. He should never have selected Taison, Fred (injured) and others. — DFDF (@Fildo01) 7 липня 2018 р.

"Тайсон и Фред поехали на Мундиаль просто для того, чтобы их оценили. Фред выбил себе контракт в Манчестер Юнайтед"

Taison e Fred foram pra Copa apenas para se valorizarem. Um deles conseguiu um pelo contrato com o Manchester. — ph (@_philipcrf) 6 липня 2018 р.

"Сборная Коринтианса (бывшего клуба Тите - прим. "Футбол 24") и Шахтера проиграла"

Seleção de Corinthians e Shakhtar Donetsk perdeu. — Afrânio.ß #ForaEBM171 (@afranio1980) 6 липня 2018 р.

"Сборная Бразилии облажалась. Тите посмотрел на скамейку запасных и не увидел форварда-киллера. Вне заявки остались Луан, Артур, Лукас Пакета и многие другие футболисты. Но я забыл, что они ведь не футболисты Шахтера!"

Tão fudida as convocações, que Tite olhou pro banco e não viu um atacante matador. Ué, tinha Arthur, tinha Luan, tinha Paquetá, tantos nomes. Mas esqueci eles não são jogadores do Shakhtar! — ღLih (@LiAzeda) 6 липня 2018 р.

"Достижения Тайсона на Кубке мира: 30 раз обнимал замененных игроков; передал 40 бутылок воды; посетил 10 туристических мест России; 180 минут играл на бубне для концентрации; забил 10 голов в FIFA"

Desempenho do Taison na Copa:



- 30 abraços em jogadores substituídos

- 40 garrafas de água distribuídas

- 10 pontos turísticos da Rússia visitados

- 180 minutos tocando pandeiro na concentração

- 10 gols marcados...no Fifa — Olé do Brasil (@Oledobrasil) 6 липня 2018 р.

"Это также невероятно, что Тите вызвал Фреда и Тайсона. Квота Шахтера должна быть отменена, если Бразилия хочет достичь хоть какого-то успеха в краткосрочной или среднесрочной перспективе".

Também é inacreditável que o Tite tenha convocado Fred e Taison. A cota Shakhtar deve ser exterminada, caso o Brasil queira chegar a algum título de expressão no curto ou médio prazo. — Fabio (@fabioselva_br) 7 липня 2018 р.

"Теперь вы, ребята, понимаете, смысл вызовов? Вперед: Фреду необходимы "игры" в отборе, чтобы поехать в Англию. Тайсон хочет уехать из Украины. Паулиньо собирается вернуться в Китай, чтобы получить миллионы".

Agora vcs entendem algumas convocações?

Vamos la: Fred precisava de "jogos" na seleção para ir para a Inglaterra.

Taison quer sair da Ucrânia.

Paulinho vai voltar para China para receber uma fortuna. https://t.co/jWZfPWir51 — Daniel CRF (@DanielCP_CRF) 6 липня 2018 р.

"В сборную забыли вызвать лучшего игрока Кубка Либертадорес. Может, Тите вспомнит Артура, когда тот переберется в Барселону. Или для этого ему надо в Шахтер перейти?"

oi será q ele devia ter ido pro Shakhtar? — ㅤ ㅤ ㅤ (@uptownalren) 6 липня 2018 р.

"Зачем вызывали Тайсона? Команда нуждается в игроках атаки, но никто даже и не думал его выпускать".

Ответ на твит выше: "Это квота игроков Шахтера, которых необходимо вызвать".

é a cota de jogadores do Shakhtar que tem que chamar — Bruno Coutinho (@Bruno_Serrao) 6 липня 2018 р.

"Тите умер, обнимая двух игроков Шахтера. Он оставил Артура вне заявки, чтобы сыграть с Фернандиньо и Габриэлем Жезус. При этом оставил Роберто Фирмино на скамейке запасных. Это ужас".

#fimdalinha Tite morreu abraçado com os 2 do Shakhtar e deixou o Arthur de fora para jogar com Gabriel e Fernandinho tendo Firmino no banco, terrível — Juliano Moreira (@juliano_network) 6 липня 2018 р. "Селесао" проиграли сегодня из-за плохой игры в полузащите... Паулиньо и Фернандиньо играли ужасно. Тите ни выбрал таких игроков, как Луан и Артур с Гремио. Зато он взял любимчиков из Шахтера, но из-за этого не смог поменять игру" SeleBR perdeu hoje por causa do meio... Paulinho e Fernandinho foram péssimos e por opção do Treinador não levou jogadores como LUAN E ARTHUR do Grêmio. Levou os queridinhos do Shakhtar e hj não tinha opções p mudar o jogo — Anderson S.E.P (@AndersonChamp) 6 липня 2018 р.

Бразилия – Бельгия – 1:2 – видео голов и обзор матча