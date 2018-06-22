Соболь и Петряк не поехали на сборы с Шахтером

Донецкий Шахтер отправился на сборы без полузащитника Ивана Петряка и защитника Эдуарда Соболя.

Наставник Шахтера Паулу Фонсека не взял с командой на сборы в Германию двух игроков сборной Украины, полузащитника Ивана Петряка и защитника Эдуарда Соболя, сообщает издание Команда 1.

По информации издания ближайшее время, оба, скорее всего, перейдут в другие клубы на правах аренды, хотя Соболя горняки готовы даже продать. На данный момент интерес к защитнику национальной команды проявляет несколько турецких клубов, но никакой определенности пока нет.

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Также на собрание не поехал голкипер Никита Шевченко. Возможно, он перейдет в один из бельгийских клубов. За два последних сезона Шевченко провел за "горняков" всего шесть матчей.