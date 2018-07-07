Соболь може перейти в Різеспор – гравець та клуб вже узгодили контракт

Захисник Шахтаря та збірної України Едуард Соболь може продовжити кар'єру в турецькому Різеспорі.

Турецький Різеспор зацікавлений у підписанні лівого захисника Шахтаря та збірної України Едуарда Соболя. 23-річний гравець вже узгодив умови особистого контракту, повідомляє Fanatik.

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Зараз Різеспор веде переговори з Шахтарем щодо переходу українця. В той же час деталі потенційного трансферу не уточнюються – чи мова йтиме про оренду, чи про потенційний трансфер. До слова, Різеспор сезон 2018/19 проведе у турецькій Суперлізі.

Шахтар, ймовірно, не проти відпустити захисника, який навіть не поїхав з командою на обидва передсезонні збори.

Нагадаємо, сезон 2017/18 Соболь провів на правах оренди у складі Славії, з якою виграв Кубок Чехії.