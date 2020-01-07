Соболь: Кварцяный называл иностранцев "чернобровый"

Защитник сборной Украины и Брюгге Эдуард Соболь вспомнил сотрудничество с легендарным украинским наставником Виталия Кварцяного.

"Я был в сборной, когда Кварцяного назначили главным тренером запорожского Металлурга. Если честно, я не обрадовался. По слухам, по всем видео, боялся ехать в команду.

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Конечно, у него нагрузки были. Было три тренировки – утром пробежка, потом вторая утренняя и вечерняя. У нас как раз на базе в Запорожье построили горки, чтобы забегать вверх. Кварцяный прыгал, радовался, говорил, что надо памятник человеку поставить, который это построил. Мы забегали, сбегали, ноги горели.

У нас был бразилец, центральный защитник Матеус. Кварцяный сказал, что ему нужно сбросить 7-8 кг. Но у него просто мышцы и кожа. Он говорит: "Что мне сделать, руку отрезать? Невозможно сбросить 7 кг". Кварцяный на глаз смотрел, сколько надо сбросить.

Иностранцев он называл не по имени, а просто чернобровый. Каськов был в Запорожье, Кварцяный к нему: "Виталик", тот не откликается. Кварцяный снова к нему: "Виталик". Каськов ответил: "Вы мне? Так я Артур", а Кварцяный ему: "Да какая разница?" – поделился Соболь в программе Бомбардир.

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