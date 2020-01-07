Соболь: Кварцяний називав іноземців "чорнобровий"

Захисник збірної України та Брюгге Едуард Соболь пригадав співпрацю з легендарним українським наставником Віталієм Кварцяним.

"Я був у збірній, коли Кварцяного призначили головним тренером запорізького Металурга. Якщо чесно, я не зрадів. За чутками, за всіма відео, боявся їхати в команду.

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Звичайно, у нього навантаження були. Було три тренування – вранці пробіжка, потім друга ранкова і вечірня. У нас як раз на базі в Запоріжжі побудували гірки, аби забігати вгору. Кварцяний стрибав, радів, говорив, що треба пам'ятник людині поставити, який це побудував. Ми забігали, збігали, ноги горіли.

У нас був бразилець, центральний захисник Матеус. Кварцяний сказав, що йому потрібно скинути 7-8 кг. Але у нього просто м'язи і шкіра. Він каже: "Що мені зробити, руку відрізати? Нереально скинути 7 кг". Кварцяний на око дивився, скільки треба скинути.

Іноземців він називав не по імені, а просто чорнобровий. Каськов був в Запоріжжі, Кварцяний до нього: "Віталік", той не відгукується. Кварцяний знову до нього: "Віталік". Каськов відповів: "Ви мені? Так я Артур", а Кварцяний йому: "Та яка різниця?" – поділився Соболь в програмі Бомбардир.

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