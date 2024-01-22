З приходом Патріка Вієйра на посаду головного тренера ельзасців український захисник отримує крихти ігрового часу. Тренерський штаб не розраховує на Едуарда Соболя, тому взимку він покине Страсбур.

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Як повідомляє HLN.be, Генк зацікавлений в поверненні українця в чемпіонат Бельгії. Очікується, що бельгійський клуб підпише Едуарда Соболя на правах оренди з можливістю викупу. Дві сторони наразі обговорюють повноцінний трансфер.

Український захисник приєднався до Страсбура у січні 2023 року. У поточному сезоні він зіграв лише чотири матчі за ельзасців. Чинна угода Соболя з французьким клубом діє до 2026 року.

Варто нагадати, що Едуард добре знає чемпіонат Бельгії. З 2019 рік по 2023 він виступав у Брюгге, за який відіграв 124 матчів.

Генк наразі перебуває на п'ятому місці у турнірній таблиці з 35 очками.

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