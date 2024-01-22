Соболь близький до відходу з чемпіонату Франції – відомо, де продовжить кар'єру українець
Захисник Страсбура Едуард Соболь повернеться в чемпіонат Бельгії.
З приходом Патріка Вієйра на посаду головного тренера ельзасців український захисник отримує крихти ігрового часу. Тренерський штаб не розраховує на Едуарда Соболя, тому взимку він покине Страсбур.
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Як повідомляє HLN.be, Генк зацікавлений в поверненні українця в чемпіонат Бельгії. Очікується, що бельгійський клуб підпише Едуарда Соболя на правах оренди з можливістю викупу. Дві сторони наразі обговорюють повноцінний трансфер.
Український захисник приєднався до Страсбура у січні 2023 року. У поточному сезоні він зіграв лише чотири матчі за ельзасців. Чинна угода Соболя з французьким клубом діє до 2026 року.
Варто нагадати, що Едуард добре знає чемпіонат Бельгії. З 2019 рік по 2023 він виступав у Брюгге, за який відіграв 124 матчів.
Генк наразі перебуває на п'ятому місці у турнірній таблиці з 35 очками.
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