"Мы вступаем в последние полтора месяца сезона. Хотим достичь поставленной цели, Работаем с большим энтузиазмом и серьезностью.

Мбаппе насмехался над игроками Барселоны – звезда ПСЖ спровоцировал масштабную драку после матча Лиги чемпионов

В день моей презентации мы четко говорили о том, что будем бороться за все трофеи. Это была цель, сейчас мы находимся в процессе ее достижения. Мы в очень хорошем положении, имеем возможность выиграть все.

Критика? Дело не в том, что я мало читаю прессу. Я вообще ее не читаю. Я работаю тренером более 10 лет. На меня нападали, порочили, игнорировали или критиковали. Это не проблема, мне это нравиться. Что ж, пусть так и продолжается. Собаки лают, караван идет", – приводит слова Луиса Энрике RMC Sport.

После неоднозначной первой половины сезона ПСЖ действительно прибавил. В Лиге 1 есть 10 очков запаса над ближайшим преследователем, в Кубке Франции будет финал против Лиона, а в ЛЧ – полуфинал против Боруссии Д.

ПСЖ разгромил Барселону – удаление Араухо, неоднозначная замена Хави и бенефис Дембеле вывели Париж в полуфинал ЛЧ