Керманич ПСЖ Луїс Енріке тепер може з легкістю руйнувати будь-які претензії на свою адресу.

"Ми вступаємо в останні півтора місяці сезону. Хочемо досягти поставленої мети, працюємо з великим ентузіазмом і серйозністю.

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У день моєї презентації ми чітко говорили про те, що боротимемося за всі трофеї. Це була мета, наразі ми перебуваємо у процесі її досягнення. Ми в дуже хорошому становищі, маємо можливість виграти все.

Критика? Справа не в тому, що я мало читаю пресу. Я взагалі її не читаю. Я працюю тренером понад 10 років. На мене нападали, паплюжили, ігнорували або критикували. Це не проблема, мені це подобається. Що ж, нехай так і триває. Собаки гавкають, караван іде", – наводить слова Луїса Енріке RMC Sport.

Після неоднозначної першої половини сезону ПСЖ справді додав. У Лізі 1 є 10 очок запасу над найближчим переслідувачем, у Кубку Франції буде фінал проти Ліона, а в ЛЧ – півфінал проти Борусії Д.

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