Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе стал причиной беспорядков в подтрибунном помещении после победы над Барселоной (4:1).

Французский форвард, возвращаясь в раздевалку, бурно праздновал победу над "блаугранас". Килиан Мбаппе выкрикивал фразу: "Это футбол, на поле мы должны говорить".

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Как сообщает Mundo Deportivo, слова нападающего ПСЖ игроки Барселоны восприняли как насмешку. Некоторые из представителей "кулес" побежали за Мбаппе. В подтрибунном помещении образовалась толпа, которая выкрикивала оскорбления и толкалась. В схватке участвовали более 60 человек, среди которых были не только игроки, но и технический персонал клубов. Охране пришлось быстро вмешиваться, чтобы разнять разгневанную толпу. Отмечается, что никто не пострадал.

Напомним, что Килиан Мбаппе забил два гола Барселоне в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и помог ПСЖ выйти в полуфинал. Парижане в следующем раунде сыграют о Боруссии Д.

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