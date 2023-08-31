"Мы понимаем, что у нас непростая ситуация. Мы проиграли первую встречу со счетом 0:2. Но будем стараться отдать на поле всех себя, чтобы добиться положительного результата.

Заря определила, кто будет тренировать команду после отставки Лалатовича, – источник

Мы сделали анализ первого поединка. Понимаем, что надо что-то менять. Надо отыгрываться. Как мы будем играть? Узнаете.

Несмотря на то, что на нас не давит результат (Заря в случае вылета попадет в групповой этап Лиги конференций, – прим.), нам надо играть на победу. Повторюсь, тяжелая ситуация, учитывая прошлую встречу, но в футболе все возможно. Надо сделать все от себя зависящее, чтобы победить. Уверен, ребята сделают все для этого.

Но если чего-то не хватит, если не сможем пройти в групповой этап Лиги Европы, то хотя бы нужно набрать зачетные очки для улучшения коэффициента УЕФА для Украины", – сказал Бартулович на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, повторная дуэль со Славией состоится уже сегодня, 31 августа. Начало встречи в 20:00. Первый матч завершился поражением луганчан 0:2.

Заря – туда же, провал Украины в коэффициентах УЕФА, будет хуже