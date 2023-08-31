"Зі Славією треба грати на перемогу": тренер Зорі – про шанси на Лігу Європи і таблицю коефіцієнтів УЄФА
Виконувач обов'язків головного тренера луганців Младен Бартуловіч поділився очікуваннями від матчу-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти празької Славії.
"Ми розуміємо, що у нас непроста ситуація. Ми програли першу зустріч з рахунком 0:2. Але будемо намагатися віддати на полі всіх себе, щоб добитися позитивного результату.
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Ми зробили аналіз першого поєдинку. Розуміємо, що треба щось змінювати. Треба відіграватися. Як ми будемо грати? Дізнаєтесь.
Попри те, що на нас не тисне результат (Зоря у разі вильоту потрапить у груповий етап Ліги конференцій, – прим.), нам треба грати на перемогу. Повторюсь, важка ситуація, враховуючи минулу зустріч, але у футболі все можливо. Треба зробити все від себе залежне, щоб перемогти. Впевнений, хлопці зроблять все для цього.
Але якщо чогось не вистачить, якщо не зможемо пройти в груповий етап Ліги Європи, то хоча б потрібно набрати залікові очки для покращення коефіцієнта УЄФА для України", – сказав Бартуловіч на передматчевій прес-конференції.
Нагадаємо, повторна дуель зі Славією відбудеться вже сьогодні, 31 серпня. Початок зустрічі о 20:00. Перший матч завершився поразкою луганців 0:2.
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