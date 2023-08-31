"Ми розуміємо, що у нас непроста ситуація. Ми програли першу зустріч з рахунком 0:2. Але будемо намагатися віддати на полі всіх себе, щоб добитися позитивного результату.

Зоря визначила, хто тренуватиме команду після відставки Лалатовіча, – джерело

Ми зробили аналіз першого поєдинку. Розуміємо, що треба щось змінювати. Треба відіграватися. Як ми будемо грати? Дізнаєтесь.

Попри те, що на нас не тисне результат (Зоря у разі вильоту потрапить у груповий етап Ліги конференцій, – прим.), нам треба грати на перемогу. Повторюсь, важка ситуація, враховуючи минулу зустріч, але у футболі все можливо. Треба зробити все від себе залежне, щоб перемогти. Впевнений, хлопці зроблять все для цього.

Але якщо чогось не вистачить, якщо не зможемо пройти в груповий етап Ліги Європи, то хоча б потрібно набрати залікові очки для покращення коефіцієнта УЄФА для України", – сказав Бартуловіч на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, повторна дуель зі Славією відбудеться вже сьогодні, 31 серпня. Початок зустрічі о 20:00. Перший матч завершився поразкою луганців 0:2.

Зоря – туди ж, провал України у коефіцієнтах УЄФА, буде гірше