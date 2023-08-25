Выбив СК Днепр-1 из ЛЕ, Славия с аппетитом взялась за другой украинский клуб – Зарю. Безапелляционное поражение нашей команды (0:2) лишь усилило падение рейтинга Украины в таблице коэффициентов УЕФА. Почему чехи оказались не по зубам луганчанам, чего не хватает команде Ненада Лалатовича и есть ли у "мужиков" шансы зацепиться за второй по силе евротурнир – смотрите в новом выпуске YouTube-канала "Футбол 24".

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