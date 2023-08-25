Заря – туда же, провал Украины в коэффициентах УЕФА, будет хуже
19:42 - Читати українською
Луганский клуб "поддержал" неутешительный почин Динамо в еврокубках и на последних минутах первого матча плей-офф квалификации Лиги Европы уступил пражской Славии (0:2).
Выбив СК Днепр-1 из ЛЕ, Славия с аппетитом взялась за другой украинский клуб – Зарю. Безапелляционное поражение нашей команды (0:2) лишь усилило падение рейтинга Украины в таблице коэффициентов УЕФА. Почему чехи оказались не по зубам луганчанам, чего не хватает команде Ненада Лалатовича и есть ли у "мужиков" шансы зацепиться за второй по силе евротурнир – смотрите в новом выпуске YouTube-канала "Футбол 24".
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Источник: Футбол 24
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