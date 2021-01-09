Ливерпуль на классе переиграл Астон Виллу и одержал путевку в 1/16 Кубка Англии. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на "Футбол 24".

Астон Вилла из-за вспышки коронавируса была вынуждена заменить основную команду молодежной. Ливерпуль ожидаемо отметился первым, но через несколько мгновений пропустил гол на контратаке от молодых "львов".

Кубок Англии: Ливерпуль дал мастер-класс молодежке Астон Виллы, Вулверхэмптон идет дальше благодаря эффектному голу

Мерсисайдцы на классе трижды результативно ответили за 5 пять минут усилиями Мане, Салаха и Вейналдума. Клопп уверенно одерживает путевку в 1/16 Кубка Англии.