Кубок Англии, 1/32 финала

Астон Вилла – Ливерпуль – 1:4

Голы: Барри, 41 – Мане, 4, 63, Вейналдум, 60, Салах, 65

Вулверхэмптон – Кристал Пэлас – 1:0

Гол: Траоре, 35

Ливерпуль передумал выходить на рынок зимой

Астон Вилла страдает от вспышки коронавируса, поэтому была вынуждена играть молодежным составом против действующего чемпиона Англии. В начале матча хозяева позволили зрителям поверить в чудо, когда после гола Мане 17-летний Луи Барри сумел сравнять счет. Стоит отметить, что юный бомбрадир АВ является сыном легенды клуба – Гарета Барри.

Но дальше все стало на свои места, Ливерпуль полностью взял конроль над игрой и демонстрировал тотальную доминацию, которая конвертировалась еще в три гола.

В параллельном матче сценарий был более прозаичным. Вулверхэмптон на правах фаворита встречи минимально обыграл Кристал Пэлас. Украшением встречи стал мощный выстрел Адама Траоре в девятку, который и решил судьбу путевки в 1/16 финала КА.

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Видео гола Траоре: