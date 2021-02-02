"Чесно кажучи, Бейлу заледве надали шанс. Він не провів хорошу гру проти Брайтона, але хто зміг? Гарет був не гіршим за інших.

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Бейл може знову заграти. Потрібно його знати. Він був у п'ятірці найкращих гравців світу, коли був у мене в Тоттенхемі, після чого перейшов в Реал. Він не занадто самовпевнена людина.

Потрібно сказати йому, наскільки він хороший, вивести на тренування, поставити навпроти нього манекен, знайти найгіршого гравця, який буде оборонятися проти Бейла, і продовжувати віддавати м'яч Гарету. Потрібно говорити йому, що у нього все чудово виходить, щоб він продовжував у тому ж дусі. Він вміє грати, у нього фантастичний талант. Йому всього 31 рік, він не п'є, не курить. Він не втратив свою швидкість.

Якби команда грала добре, а Кейн, Бейл і Сон були б у приголомшливій формі, яка б це могла бути атакувальна лінія! Моурінью – топ-тренер, його робота – домогтися від цих гравців максимуму", – цитує Реднаппа видання Daily Mail.

Нагадаємо, у поточному сезоні Бейл провів за Тоттенхем 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи.

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