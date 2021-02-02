"Зі мною Бейл був у топ-5 найкращих футболістів світу": Реднапп дав Моурінью рецепт "воскресіння" валлійця
Колишній тренер Тоттенхема Харрі Реднапп поділився думками щодо півзахисника "шпор" Гарета Бейла, права на якого належать Реалу.
"Чесно кажучи, Бейлу заледве надали шанс. Він не провів хорошу гру проти Брайтона, але хто зміг? Гарет був не гіршим за інших.
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Бейл може знову заграти. Потрібно його знати. Він був у п'ятірці найкращих гравців світу, коли був у мене в Тоттенхемі, після чого перейшов в Реал. Він не занадто самовпевнена людина.
Потрібно сказати йому, наскільки він хороший, вивести на тренування, поставити навпроти нього манекен, знайти найгіршого гравця, який буде оборонятися проти Бейла, і продовжувати віддавати м'яч Гарету. Потрібно говорити йому, що у нього все чудово виходить, щоб він продовжував у тому ж дусі. Він вміє грати, у нього фантастичний талант. Йому всього 31 рік, він не п'є, не курить. Він не втратив свою швидкість.
Якби команда грала добре, а Кейн, Бейл і Сон були б у приголомшливій формі, яка б це могла бути атакувальна лінія! Моурінью – топ-тренер, його робота – домогтися від цих гравців максимуму", – цитує Реднаппа видання Daily Mail.
Нагадаємо, у поточному сезоні Бейл провів за Тоттенхем 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи.
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