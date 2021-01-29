Бейл получает самую большую зарплату среди игроков АПЛ – финансовая пропасть до второго места впечатляет
АПЛ считается одним из самых сильных чемпионатов мира – следовательно, зарплаты здесь соответствующие.
Вингер Тоттенхэма Гарет Бейл является самым высокооплачиваемым футблистом английской Премьер-лиги, его зарплата составляет 35,2 млн евро, сообщает Fichajes.
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Топ-5 игроков АПЛ по уровню зарплат:
1. Гарет Бейл – 35,2 млн евро;
2. Давид де Хеа – 22,03 млн;
3. Кевин де Брюйне – 18,8 млн;
4. Рахим Стерлинг – 17,6 млн;
5. Поль Погба - 17,03 млн.
Стоит отметить, что Гарет выступает за "шпор" на правах аренды, контракт игрока принадлежит Реалу. После возвращения в АПЛ Бейл провел 5 матчей и отметился одним голом.
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