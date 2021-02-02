Інтер – Ювентус

2 лютого, 21:45. Мілан, Джузеппе Меацца.

Текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: чергове Дербі Італії цього разу відбудеться в рамках півфіналу Кубка країни. Матч-відповідь буде зіграний вже за тиждень, а зараз Інтер та Ювентус з'ясують сильнішого на Джузеппе Меацца. Два тижні тому команди вже зустрічалися на цьому ж стадіоні – тоді голи Артуро Відаля та Ніколо Барелли принесли перемогу команді Антоніо Конте, яка голосно заявила про свої претензії на Скудетто.

Суарес в режимі Мессі, фіаско Маліновського та ПСЖ, Зінченко оформив ювілей Пепа, новий-старий Челсі – огляд вікенду

У чемпіонаті Італії "нерадзуррі" випереджають туринців на 5 очок, але "Стара синьйора" має гру в запасі. Ювентус у дебютному сезоні Пірло-тренера наразі дозволяє суперникам нав'язати конкуренцію – окрім Інтера, є ще Мілан, Рома та Наполі. Знаменитий Маестро вже здобув перший трофей у тренерській кар'єрі, вигравши Суперкубок Італії, а у середу команда Андреа Пірло спробує зробити перший крок до фіналу Кубка.

Обидві команди входять у напружений ритм. Протягом найближчих тижнів Інтер, окрім двох матчів проти Юве, зіграє з Фіорентиною, Лаціо та Міланом. Туринці поміряються силами з Ромою, Наполі та Порту в Лізі чемпіонів. Зазвичай на матчі Кубка Італії тренери виставляють не надто оптимальні склади, але на дербі все може змінитися – навіть з урахуванням насиченого графіку.

Прогноз "Футбол 24": 1:1.

Бернлі – Манчестер Сіті

3 лютого, 20:00. Бернлі, Терф Мур.

Пряма трансляція на Setanta Sports.

Чому потрібно подивитися: Манчестер Сіті набрав крейсерську ходу, вигравши останні 12 матчів у всіх турнірах (з них 8 – у Прем'єр-лізі). Завдяки такому ривку підопічні Гвардіоли захопили лідерство в чемпіонаті, а за втраченими очками випереджають МЮ вже на 6 пунктів. Черговим випробуванням для "містян" стане Бернлі, який трохи відірвався від зони вильоту завдяки нещодавнім перемогам над Ліверпулем та Астон Віллою.

Хосеп Гвардіола, ймовірно, вдасться до ротації складу, адже попереду в Сіті вкрай складний календар. У наступних турах "містяни" зіграють проти Ліверпуля, Тоттенхема та Арсенала, після чого команду очікує матч ЛЧ проти Борусії Менхенгладбах. Відповідно, поєдинок на Терф Мур – чи не єдина можливість надати лідерам відпочинок (хіба ще можна відзначити поєдинок Кубка проти Суонсі), але й очок втрачати ніяк не можна. Бернлі – ідеальний суперник, щоб без особливих проблем набрати чергові залікові бали напередодні важливих протистоянь.

"Зінченко зробив неймовірний крок вперед": Гвардіола розсипався у компліментах українцю

Іспанський тренер все ще не може розраховувати на Кевіна де Брюйне, який вибув на кілька тижнів. Втім, є й приємні новини – Серхіо Агуеро нарешті вилікувався від коронавірусу, але навряд чи аргентинець готовий допомогти команді з перших хвилин. А от Олександр Зінченко має відмінний шанс на черговий поєдинок у футболці Ман Сіті. Українець принаймні тимчасово повернув собі статус основного лівого захисника, з'являючись на полі у всіх останніх матчах чемпіонату. Оборона "містян" є найнадійнішою в Прем'єр-лізі, а нинішній Зінченко – її вагома ланка.

Прогноз "Футбол 24": 0:2.

Астон Вілла – Вест Хем

3 лютого, 22:15. Бірмінгем, Вілла Парк.

Пряма трансляція на Setanta Sports+.

Чому потрібно подивитися: Вест Хем видав найкращий старт року в історії клубу, здійснивши ривок із другої половини турнірної таблиці майже до зони ЛЧ. Але у неділю Ліверпуль жорстоко опустив команду Мойєса на землю, впевнено обігравши "молотів" на виїзді. Тепер лондонців очікує дещо легше випробування – Андрій Ярмоленко та його партнери їдуть у Бірмінгем на матч проти місцевої Астон Вілли.

Команда Діна Сміта в останніх турах чергує перемоги з поразками, відстає від Вест Хема лише на 3 пункти та має значну кращу різницю м'ячів. Відповідно, перемога над "молотами" дозволить Астон Віллі обійти свого суперника та, можливо, піднятися навіть у єврокубкову зону. Вест Хем натомість спробує довести, що невдача з Ліверпулем була лише прикрою випадковістю. Тягатися навіть з нинішними мерсисайдцями банді Мойєса поки не під силу, а от Астон Вілла виглядає цілком прийнятним опонентом для "молотів", які перебувають у непоганій формі.

Андрій Ярмоленко відіграв півгодини проти Ліверпуля, але нічим особливим не запам'ятався. Хіба що не встиг наздогнати Мохамеда Салаха, коли єгиптянин забивав переможний гол. У січні українець отримував ігровий час від Девіда Мойєса абсолютно в кожному матчі – чекаємо на появу Андрія і зараз. Тим більше, що він має успішний досвід протистоянь із "вілланами" – саме м'яч українця в останньому турі минулого сезону дозволив Вест Хему уникнути поразки. Минуло півроку, а той гол досі залишається останнім для Ярмоленка в чемпіонаті Англії – можливо, "суха" серія нарешті перерветься?

Прогноз "Футбол 24": 1:1.

Гранада – Барселона

3 лютого, Гранада, Стадіо Нуево Лос Карменес.

Пряма трансляція на MEGOGO.

Чому потрібно подивитися: Барселона спробує зробити черговий крок до довгоочікуваного трофею. Після вильоту Реала та Атлетіко саме "синьо-гранатові" стали беззаперечним фаворитом Кубка Іспанії, а в 1/4 фіналу зустрінуться з Гранадою, яка перебуває у верхній половині турнірної таблиці Ла Ліги.

Кілька тижнів тому команди вже з'ясовували сильнішого на цій же арені. Тоді Барса легко розбила суперника з рахунком 4:0, а Мессі та Грізманн оформили по дублю. Підопічні Кумана виграли останні 5 матчів Ла Ліги, завдяки чому обійшли Реал у турнірній таблиці. Щоправда, відставання від Атлетіко складає потенційних 13 очок, але це не збільшує шансів Гранади на вихід у півфінал. Каталонці – явний фаворит, хоча у попередніх раундах із Корнельєю та Райо Вальєкано все ж мали певні проблеми.

Рональд Куман отримав приємні новини у вигляді повернення Сержиньйо Деста та Серхі Роберто (останній пропустив 2 місяці та вже вийшов на заміну в поєдинку з Атлетіком). Обидва потрапили в заявку на матч – відповідно, проблема правого захисника вже не є настільки гострою для "синьо-гранатових", адже в останніх поєдинках цю позицію закривав недосвідчений центрбек Оскар Мінгеса. Ліонель Мессі на фоні останнього скандалу з контрактом теж опинився у заявці.

Прогноз "Футбол 24": 1:3.

Наполі – Аталанта

3 лютого, 21:45. Неаполь, Стадіо Дієго Армандо Марадона.

Текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: команда Руслана Маліновського та тепер уже і Віктора Коваленка їде в гості до чинного володаря Кубка Італії. Саме Наполі став суперником Аталанти у півфіналі турніру – не найгірший варіант для "богині", з урахуванням іншої пари півфіналістів. У поточному сезоні команди вже зустрічалися на полі стадіону Дієго Армандо Марадони – та гра завершилася повним крахом команди Джан П'єро Гасперіні (4:1). Відповідно, Аталанта отримала відмінний шанс взяти реванш за ту розгромну поразку.

Коваленко в Аталанті: Шаблій розкрив окремі деталі контракту та спростував чутки про оренду в Дженоа

У чемпіонаті "партенопейці" випереджають бергамасків на 1 пункт при наявності гри в запасі. Обидві команди останнім часом дещо буксують – Аталанта виграла лише 2 матчі Серії А з останніх 5-ти, при цьому підопічні Гасперіні втратили очки з аутсайдерами і програли Лаціо. У Наполі теж не все гаразд – після поразки від Верони у пресі з'явилися чутки про неминучу відставку Дженнаро Гаттузо, який, на думку президента клубу, не може нав'язати конкуренцію Ювентусу. Подібні розмови явно не йдуть на користь команді, хоча з Пармою неаполітанці розібралися доволі впевнено. Навіть попри відсутність Дріса Мертенса, який через травму не зіграє і з Аталантою.

Руслан Маліновський забив гол у ворота Лаціо в чвертьфіналі та має відмінні шанси вийти на поле і проти Наполі. На відміну від Віктора Коваленка, який лише 1 лютого приєднався до Аталанти, тому навіть його потрапляння в заявку вже буде серйозним авансом.

Прогноз "Футбол 24": 1:1.

Тоттенхем – Челсі

4 лютого, 22:00. Лондон, Тоттенхем Хотспур Стедіум.

Пряма трансляція на Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: Жозе Моурінью протистоятиме своїй колишній команді – у гості до Тоттенхема завітає Челсі. Результати обох команд залишають бажати кращого – "пенсіонери" вже встигли призначити Томаса Тухеля замість Френка Лемпарда, а "шпори" програли два останні матчі та ризикують суттєво відстати від зони ЛЧ. Наразі Тоттенхем та Челсі є сусідами в турнірній таблиці, набравши по 33 очки (6 та 7 місця відповідно), але в команди Моурінью ще є гра в запасі.

У Томаса Тухеля, який вже здобув першу перемогу в АПЛ, немає серйозних проблем зі складом, а от "Особливий" змушений неабияк поламати голову. Не вийде на поле лідер та капітан Харрі Кейн, який вибув мінімум на кілька тижнів, також поза грою Регілон та Ло Чельсо. Проблеми зі здоров'ям є і в Деле Аллі, але для Моурінью це не втрата – португалець не розраховує на півзахисника.

Цікаво, що у минулому сезоні Челсі двічі обіграв Тоттенхем, а у поточній кампанії перевага поки на боці "шпор" – нульова нічия в АПЛ та перемога в серії пенальті у Кубку англійської ліги. Три очки у звітному турі важливі для обох команд, які борються за місце в топ-4, але для Жозе Моурінью обіграти колись рідну команду – справа честі. Втім, зробити це буде непросто, з урахуванням серйозної кризи у таборі Тоттенхема – як ігрової, так і кадрової.

Прогноз "Футбол 24": 0:1.

Хто такий Марк Гінзбург, який розвиватиме Динамо? Контакти із Трампом та Кадировим, легендарні предки і картини Пікассо