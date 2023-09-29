Лондонцы в седьмом туре сыграют на выезде против Борнмута. Перед игрой несколько игроков Арсенала попали в лазарет из-за повреждений.

"Арсенал не просто так хотел подписать Мудрика": экс-звезда Челси в восторге от игры украинца, несмотря на неудачи Почеттино и Ко

Как сообщает Mirror, Деклан Райс, Габриэль Мартинелли, Леандро Троссар и Букайо Сака пропустили все тренировки на этой неделе из-за травм. На пресс-конференции Артета также подтвердил, что Вилльям Салиба и Фабио Виейра имеют проблемы со здоровьем. Наставник "канониров" оценит состояние двух игроков в ближайшее время.

Напомним, что матч против Борнмута, за который выступает украинец Илья Забарный, запланирован на субботу, 30 сентября. Начало встречи в 17:00 по киевскому времени.

АПЛ: Челси проиграл еще и Астон Вилли дома – Мудрик создал момент матча, но стал жертвой удаления, провалы новичков