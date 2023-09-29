В новом эпизоде подкаста наши журналисты проанализировали выступления собственных команд в 6-м туре АПЛ. Ньюкасл шокировал всех своей сокрушительной победой над Шеффилд Юнайтед (8:0), что позволило "сорокам" сравняться по количеству игроков, которые забивали в этом сезоне, с Жироной – по 10.

Челси снова неудачно выступил, на этот раз проиграв Астон Вилле. Мудрик снова хорошо себя проявил, отдав великолепную разрезную передачу на Николя Джексона, но тот умудрился не переиграть вратаря. Более того – нападающий Челси получил уже пятую желтую карточку и пропустит следующую игру. О выступлениях других игроков, выборе на новый тур и возможных призах для первой тройки смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".