"Вспомнили невероятные времена в Днепре. P.S. И вновь получил триндюлей от мистера за красную карточку с Тоттенхэмом", – написал Зозуля на своей странице в социальной сети Instagram.

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Напомним, Зозуля работал с Хуанде Рамосом в Днепре с 2011 по 2014 годы и сумел выиграть "серебро" УПЛ.

В сезоне 2013/14 днепряне в 1/16 финала Лиги Европы не смогли пройти Тоттенхэм, уступив по сумме двух поединков 2:3. В ответном матче Зозуля при счете 1:1 заработал удаление, оставив Днепр в меньшинстве. Лондонцы уже через 2 минуты реализовали численное преимущество, а вскоре забили третий гол и лишили украинцев шанса выйти в следующий раунд соревнований.

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