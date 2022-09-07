"Згадали неймовірні часи у Дніпрі. P.S. І знов отримав триндюлів від містера за червону картку з Тоттенхемом", – написав Зозуля на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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Нагадаємо, Зозуля працював із Хуанде Рамосом у Дніпрі з 2011 по 2014 роки і зумів виграти "срібло" УПЛ.

У сезоні 2013/14 дніпряни в 1/16 фіналу Ліги Європи не змогли пройти Тоттенхем, поступившись за сумою двох поєдинків 2:3. У матчі-відповіді Зозуля за рахунку 1:1 заробив вилучення, залишивши Дніпро у меншості. Лондонці вже за 2 хвилини реалізували чисельну більшість, а ще за трохи забили третій гол і позбавили українців шансу вийти у наступний раунд змагань.

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