Лондонский клуб приступил к поискам замены Томасу Тухелю. Немецкого специалиста уволили после неудовлетворительных выступлений в АПЛ и ЛЧ.

Главным кандидатом на вакантный пост наставника является Грэм Поттер, сейчас тренирующий Брайтон, информирует Sky Sports . Руководство Челси уже позвонило "чайкам" и получило разрешение на старт переговоров.

Челси объявил об отставке Тухеля после позора в Лиге чемпионов

Также клуб планирует провести переговоры с бывшим тренером ПСЖ и Тоттенхэма Маурисио Почеттино и экс-коучем Реала Зинедином Зиданом. Они оба находятся без работы. Однако, это не все претенденты на тренерское кресло.

FussballNews называет еще четырех специалистов: Андрей Шевченко, Джон Терри, Марсело Бьелса и Йоахим Лев. Украинцу уже якобы позвонили по телефону.

Напомним, Томас Тухель возглавлял Челси с января 2021 года и завоевал с командой три трофея, в том числе выиграл Лигу чемпионов.