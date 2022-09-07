Шевченко оказался среди кандидатов, которые могут заменить Тухеля в Челси, – СМИ
Лондонский клуб приступил к поискам замены Томасу Тухелю. Немецкого специалиста уволили после неудовлетворительных выступлений в АПЛ и ЛЧ.
Главным кандидатом на вакантный пост наставника является Грэм Поттер, сейчас тренирующий Брайтон, информирует Sky Sports. Руководство Челси уже позвонило "чайкам" и получило разрешение на старт переговоров.
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Также клуб планирует провести переговоры с бывшим тренером ПСЖ и Тоттенхэма Маурисио Почеттино и экс-коучем Реала Зинедином Зиданом. Они оба находятся без работы. Однако, это не все претенденты на тренерское кресло.
FussballNews называет еще четырех специалистов: Андрей Шевченко, Джон Терри, Марсело Бьелса и Йоахим Лев. Украинцу уже якобы позвонили по телефону.
Напомним, Томас Тухель возглавлял Челси с января 2021 года и завоевал с командой три трофея, в том числе выиграл Лигу чемпионов.
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